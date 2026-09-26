Un hombre se descompensó y chocó a un vehículo estacionado en el microcentro

Un hombre que circulaba en un automóvil Fiat Siena por la calle Bolívar al 2700 sufrió una descompensación médica y perdió el control del vehículo.

A raíz de esta situación, colisionó de forma violenta contra una camioneta Nissan Frontier que se encontraba estacionada frente a una vivienda sobre Bolívar al 2800.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos rodados registraron importantes daños materiales.Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal, cuyo personal médico brindó las primeras atenciones a la víctima y la trasladó al centro de salud local para su evaluación y asistencia.

El tránsito en el sector se encuentra asistido por personal policial, aunque la circulación no fue interrumpida.