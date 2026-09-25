Bomberos asistieron por un principio de incendio en la clínica María Auxiliadora

​Una dotación del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios concurrió en la tarde de este viernes a la sede de la clínica María Auxiliadora, ubicada en calle España al 2700, tras un llamado que alertó por la presencia de humo en el edificio.

​El incidente se habría originado por la colocación de una membrana en el primer piso de la institución.

​Al momento de la llegada de la unidad, no fue necesario realizar la evacuación de personas. En el lugar trabajan los bomberos voluntarios junto con la colaboración del personal de la clínica.

​Asimismo, personal de Control Urbano de la Municipalidad de Olavarría y efectivos policiales intervinieron para interrumpir la circulación vehicular sobre el tramo de la calle España.

​La información se encuentra en proceso.