Inseguridad: Robaron más de medio millón de pesos de una agencia de quiniela

Una agencia de quiniela ubicada sobre avenida Urquiza al 1600 fue víctima de un robo durante la noche del sábado, cuando un hombre con el rostro cubierto ingresó al local y sustrajo una bolsa que contenía $580.000 en efectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:50 y, de acuerdo con la denuncia, el autor tomó el dinero que se encontraba sobre el mostrador y escapó del lugar sin ejercer violencia.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4 de Olavarría, a cargo de la fiscal Paula Serrano, y personal policial trabaja para establecer la identidad del autor.