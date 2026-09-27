La octava fecha del torneo “Juan Domingo Marinangeli” tuvo dos partidos

Ph: Javier Fernández

La octava fecha del torneo “Juan Domingo Marinangeli” de primera división de la Liga de Fútbol de Olavarría comenzó este domingo con dos encuentros. Colonias y Cerros y Atlético Hinojo igualaron 2 a 2, mientras que Espigas se impuso ante Embajadores.

En el primer turno, Colonias y Cerros y Atlético Hinojo repartieron puntos. Lucas Nucci y Rafael Valeiras marcaron para Colonias y Cerros, mientras que Ramiro Di Lorenzo y Pedro Azzato anotaron para el conjunto de Hinojo.

En el otro partido de la jornada, Espigas derrotó a Embajadores con un gol de Nelson Mancuello.

La fecha continuará este lunes y se completará entre martes y miércoles, con cuatro encuentros programados.

Lo que sigue

Lunes

Sierra Chica vs. El Fortín: Sub 21 a las 14 y Primera a las 16.

Martes

Municipales vs. Estudiantes: Primera a las 14 y Sub 21 a las 16.

Ferro Carril Sud vs. San Martín: Sub 21 a las 18 y Primera a las 20.

Miércoles