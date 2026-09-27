Santiago Nicolás Castro “Santi” (Q.E.P.D.)

En la trágicas circunstancias que ya fueron informadas, falleció en Olavarría el día 27 de septiembre de 2026, a los 20 años de edad. Su madre Débora Bravo; su padre en el afecto Yonatan Enrique; sus hermanas Naiara y Genaro Enrique; sus abuelas María Elena Mieri y Silvia García; sus tíos y tías; sus primos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Vecino de Sierra Chica, nacido en Olavarría, se desempeñaba como mecánico de motos. El velatorio se realizará en la sala de la localidad de Hinojo, a partir del domingo 27 de septiembre a las 19:00. Sin responso. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Municipal de Hinojo el lunes 28 de septiembre a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric.