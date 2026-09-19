Agustina Loos Matrella debutó como principal en la Primera del fútbol femenino

La árbitra olavarriense Agustina Loos impartió justicia en el encuentro entre Ferro y Huracán, correspondiente a la novena fecha del campeonato de Primera División Femenina de Argentina.

El partido se disputó en el Predio Raúl Florentino Di Carlo, en Pontevedra, y terminó con triunfo de Ferro por 3 a 2.

El encuentro fue televisado por LPF Play.

Loos tuvo a su cargo el arbitraje del partido y volverá a desempeñarse este sábado en la competencia: será cuarta árbitra en el encuentro entre Boca e Independiente, también por la Primera División Femenina.