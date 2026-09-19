Reclamo en Salud: médicos del Hospital Cura cuestionan un adicional que cobran algunos profesionales y otros no

Seis médicos de guardia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” presentaron un reclamo formal ante el intendente Maximiliano Wesner para pedir explicaciones sobre un adicional equivalente a dos guardias mensuales que, según sostienen, estarían percibiendo determinados profesionales del centro de salud.

En Línea Noticias accedió al texto de la presentación, fechada el 7 de septiembre y recibida por la Mesa de Entradas de la Municipalidad el 10 de septiembre. En el escrito, los profesionales aseguran que tomaron conocimiento de la existencia de este concepto y que, de acuerdo con la información que recibieron, estaría vinculado a médicos mayores de 50 años y con determinada antigüedad en el ámbito hospitalario.

Los médicos señalan que el concepto alcanzaría a profesionales de distintos servicios del Hospital y que se habrían solicitado listados de los agentes que reunirían las condiciones para acceder al mismo, además de quienes actualmente lo perciben.

El reclamo se origina en que los profesionales que realizaron la presentación sostienen que reunirían las condiciones que, según la información recibida, determinarían el otorgamiento del adicional, pero no habrían sido incluidos en los listados ni estarían percibiendo suma alguna por ese concepto.

Qué le preguntan al Municipio

En la nota dirigida a Wesner, los médicos solicitan que se informe si existe actualmente un concepto, adicional, compensación, bonificación o cualquier otro rubro remuneratorio equivalente a dos guardias mensuales destinado a determinados profesionales médicos del Hospital Cura.

También piden conocer bajo qué norma, acto administrativo, disposición, resolución, decreto o convenio se encuentra establecido, cuáles son los requisitos y condiciones objetivas para acceder al mismo, desde qué fecha está vigente y bajo qué concepto o ítem se realiza su liquidación.

Otro de los puntos planteados busca determinar cuál es la razón por la que los firmantes no habrían sido incluidos entre los profesionales alcanzados, pese a considerar que reúnen las condiciones requeridas.

Reclaman que se reconozcan las diferencias

La presentación también menciona que, frente al reclamo realizado por otros profesionales, se habría informado que el concepto sería reconocido y abonado en octubre.

Por ese motivo, los médicos solicitan que se precise desde cuándo corresponde su percepción y cuál fue el criterio utilizado para determinar los profesionales alcanzados.

Además, reclaman el reconocimiento y liquidación del concepto, incluyendo las diferencias que correspondan desde la fecha en que debió comenzar su percepción.

El escrito sostiene que el planteo busca garantizar un tratamiento igualitario entre profesionales que se encuentren en idéntica situación y evitar que la asignación de componentes remuneratorios quede sujeta a criterios que no hayan sido previamente establecidos, exteriorizados y aplicados de manera objetiva.

La presentación fue ingresada bajo el trámite N.º 2716 de la Municipalidad de Olavarría.