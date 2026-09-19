Alerta amarilla para Olavarría y la región: tormentas fuertes y ráfagas de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que alcanza a Olavarría y la región por tormentas para este domingo y otra por viento para el lunes.

Durante el domingo 20 de septiembre, entre las 6 y las 18, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo.

El organismo estima precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera localizada.

En tanto, para el lunes 21, también entre las 6 y las 18, rige un alerta amarilla por viento. Se esperan vientos del sector oeste, con rotación hacia el sector sur, a velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.