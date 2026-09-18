Wesner en el barrio ETA: “Hoy ya son titulares de este lote con servicios”

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Por En Linea Noticias 0

Este viernes se concretó en Sierras Bayas la entrega de la tenencia y posesión de los 108 lotes con servicios que conforman el barrio ETA, en un acto que reunió a las familias beneficiarias y autoridades municipales. Tras la entrega, el intendente Maximiliano Wesner se refirió al proceso que permitió concretar el proyecto y anunció el acompañamiento para la construcción de las futuras viviendas.

“Poder llegar a esta instancia es un trabajo enorme, al que no le sacamos el cuerpo a pesar del contexto. Hoy ya son titulares de este lote con servicios. Tienen la tenencia y van a poder usufructuarlo porque es de ustedes, es de la familia”, expresó Wesner.

Sierras Bayas: entregaron la tenencia y posesión de 108 lotes con servicios del barrio ETA

El intendente también hizo referencia al proceso que comenzó años atrás y destacó el rol que tuvo el concejal Federico Aguilera en las gestiones iniciales para avanzar con el proyecto.

“Invité aquí adelante a Federico Aguilera porque él comenzó las conversaciones hace 12 años atrás y empezamos a trazar una historia que hoy tiene presente y tiene realidad”, sostuvo.

Wesner anunció además que las familias beneficiarias serán acompañadas durante el próximo año con materiales para la construcción, a través de un esquema que contempla tres etapas.

“Quiero decirles algo, familias: el año que viene los vamos a estar acompañando con los materiales en tres etapas, en un plano que estamos diseñando y que estamos desarrollando para que realmente ese sueño se convierta en realidad”, afirmó.

Por último, el intendente puso en valor el trabajo realizado desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y señaló que durante la actual gestión municipal se llevaron adelante más de 4.000 trámites de escrituración.

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