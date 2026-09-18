Sierras Bayas: entregaron la tenencia y posesión de 108 lotes con servicios del barrio ETA

En Sierras Bayas se realizó este viernes la entrega de la tenencia y posesión de los 108 lotes con servicios que conforman el barrio ETA, un sector ubicado en las cercanías de Villa Arrieta. El acto se desarrolló desde las 13 y contó con la participación de familias beneficiarias, autoridades municipales y representantes del Concejo Deliberante.

Los lotes surgieron a partir de la cesión de un macizo realizada por la empresa Perforadores del Sur, ex ETA. Durante los últimos meses, el Municipio avanzó en distintas obras de infraestructura para desarrollar el sector, entre ellas la apertura de calles y la incorporación de servicios.

El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez, y el concejal Federico Aguilera.

Durante la jornada también se anunció que las familias beneficiarias podrán acceder a un programa de acompañamiento para la compra de materiales de construcción. Según se informó, el esquema contempla la entrega de materiales en tres etapas durante el próximo año.

El desarrollo del barrio ETA forma parte del Programa Municipal de Lotes con Servicios, mediante el cual se generaron más de 350 lotes en distintos puntos del Partido de Olavarría.

Del acto participaron además la jefa de Gabinete y diputada provincial, Mercedes Landívar; el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña; el delegado de Sierras Bayas, Alejandro Pereyra; el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; concejales, funcionarios municipales, referentes institucionales y vecinos.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial también se informó que durante la actual gestión municipal se realizaron más de 4.000 trámites de escrituración.