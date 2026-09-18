GIRO: creció 41% el recupero de materiales reciclables durante 2026

El recupero de materiales reciclables en la Planta de Clasificación GIRO aumentó un 41% durante los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado. Entre enero y agosto se recuperaron 183.253 kilos de materiales, según datos difundidos por la Municipalidad de Olavarría.

El incremento se conoció a partir de una nueva carga despachada desde la Planta de Clasificación, que permitió enviar aproximadamente 36.890 kilos de materiales reciclables en dos camiones. La carga estuvo compuesta por cartón y papel de segunda, botellas plásticas PET, aluminio y envases plásticos PEAD.

El volumen recuperado entre enero y agosto de este año contrasta con los 129.967 kilos registrados durante el mismo período de 2025. La diferencia es de 53.286 kilos y representa un crecimiento interanual del 41%.

Los materiales que llegan a la Planta de Clasificación tienen distintos orígenes. Una parte proviene de la recolección diferenciada que se realiza en los hogares que participan del programa, mientras que también ingresan reciclables aportados por grandes generadores, principalmente empresas, y materiales depositados en los Ecopuntos distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Una vez ingresados, los materiales son separados de acuerdo con su tipo, prensados y enfardados para su posterior comercialización como materia prima para recicladoras, que los acondicionan para incorporarlos a la fabricación de nuevos productos.

En el caso de la recolección domiciliaria, la tarea es realizada por la Cooperativa Viento en Contra y está destinada exclusivamente a materiales reciclables. De acuerdo con la información oficial, esta modalidad permite trabajar con materiales más limpios y mejorar las condiciones higiénicas y la eficiencia del proceso de separación. En la Planta se recupera cerca del 50% del material que ingresa.

El funcionamiento de GIRO se complementa con el trabajo de las promotoras ambientales, que realizan tareas de acompañamiento y seguimiento en los barrios para promover la separación de residuos y la correcta disposición de los reciclables.

El Municipio recordó que los materiales deben ser colocados para la recolección diferenciada únicamente en los días y horarios establecidos para cada barrio. Los calendarios pueden consultarse en giro.olavarria.gov.ar y también se reciben consultas a través de [email protected] o mediante MIO, al 2284-229029.