“Ya no sabemos qué hacer…”: Tulipán puso el foco en la caída del deseo sexual

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

“Ya no sabemos qué hacer para que cojan”. La frase de Tulipán irrumpió en las redes sociales con una provocación que, detrás del tono publicitario, puso sobre la mesa una pregunta: ¿por qué las nuevas generaciones tienen menos relaciones sexuales?

La marca de preservativos planteó que, después de décadas de innovación y desarrollo de productos para mejorar la experiencia sexual, hay un aspecto que escapa a cualquier laboratorio: las ganas.

El comunicado habla de una “crisis del deseo” y pone en discusión una aparente paradoja: nunca hubo tanta información disponible sobre sexo y, sin embargo, distintos estudios realizados en Estados Unidos registraron una caída de la actividad sexual entre adolescentes y adultos jóvenes.

No se trata de un fenómeno con una explicación única. Entre los factores que se analizan aparecen los cambios en las relaciones de pareja, el tiempo dedicado a las pantallas, el estrés y las dificultades económicas.

También pesa la posibilidad concreta de encontrar espacios de intimidad. Para jóvenes que postergan la independencia o deben compartir vivienda, tener privacidad puede convertirse en una dificultad cotidiana.

La expansión de las aplicaciones de citas y de las redes sociales tampoco garantiza más encuentros. La facilidad para conocer personas o hablar de sexo no implica necesariamente que aumente la actividad sexual.

En Argentina, el debate también se cruza con el acceso a la educación sexual y a herramientas para vivir la sexualidad de manera informada.

La campaña de Tulipán toma así una cuestión que excede el mercado de los preservativos y la convierte en una pregunta sobre los vínculos contemporáneos. Su conclusión, tan directa como el comienzo, fue: “Existe una variable que ningún laboratorio puede controlar: sus ganas”.

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