“Ya no sabemos qué hacer…”: Tulipán puso el foco en la caída del deseo sexual

“Ya no sabemos qué hacer para que cojan”. La frase de Tulipán irrumpió en las redes sociales con una provocación que, detrás del tono publicitario, puso sobre la mesa una pregunta: ¿por qué las nuevas generaciones tienen menos relaciones sexuales?

La marca de preservativos planteó que, después de décadas de innovación y desarrollo de productos para mejorar la experiencia sexual, hay un aspecto que escapa a cualquier laboratorio: las ganas.

El comunicado habla de una “crisis del deseo” y pone en discusión una aparente paradoja: nunca hubo tanta información disponible sobre sexo y, sin embargo, distintos estudios realizados en Estados Unidos registraron una caída de la actividad sexual entre adolescentes y adultos jóvenes.

No se trata de un fenómeno con una explicación única. Entre los factores que se analizan aparecen los cambios en las relaciones de pareja, el tiempo dedicado a las pantallas, el estrés y las dificultades económicas.

También pesa la posibilidad concreta de encontrar espacios de intimidad. Para jóvenes que postergan la independencia o deben compartir vivienda, tener privacidad puede convertirse en una dificultad cotidiana.

De parte de todo Tulipán, un placer🌷 pic.twitter.com/TvtFwemQiX — Tulipán Argentina (@TulipanARG) September 18, 2026

La expansión de las aplicaciones de citas y de las redes sociales tampoco garantiza más encuentros. La facilidad para conocer personas o hablar de sexo no implica necesariamente que aumente la actividad sexual.

En Argentina, el debate también se cruza con el acceso a la educación sexual y a herramientas para vivir la sexualidad de manera informada.

La campaña de Tulipán toma así una cuestión que excede el mercado de los preservativos y la convierte en una pregunta sobre los vínculos contemporáneos. Su conclusión, tan directa como el comienzo, fue: “Existe una variable que ningún laboratorio puede controlar: sus ganas”.