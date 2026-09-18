Un camionero de Olavarría protagonizó un choque fatal en la Ruta 226, en Tandil

Un motociclista de 31 años murió durante la madrugada de este viernes en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 226 y calle Buenos Aires, en Tandil.

En el choque estuvo involucrado un camión con acoplado conducido por un transportista de Olavarría.

La víctima fue identificada como Lautaro Llanos, domiciliado en Tandil y empleado de Vialidad del Municipio.

De acuerdo con la información publicada por El Eco de Tandil, Llanos circulaba en una motocicleta Corven Energy de 110 cc por calle Buenos Aires, mientras que un camión Iveco Eurocargo con acoplado, al mando de Diego Antonio La Valle, transitaba por la Ruta 226 en sentido Azul-Mar del Plata.

Por circunstancias que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron sobre la ruta. El motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.

En el sitio trabajaron una ambulancia del SAME y personal del Destacamento de Seguridad Vial Tandil.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo intervención de la UFI N.º 8.