IPS y el IOMA alertan sobre estafas que utilizan el nombre de los organismos

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), advierten a las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires, sobre la nueva modalidad de estafa que se lleva adelante a través de teléfonos celulares, utilizando de manera fraudulenta el nombre y la confianza depositada en ambos organismos.

A partir de denuncias recibidas por IOMA, se detectó un intento de maniobra engañosa mediante mensajes de Whatsapp dirigidos a afiliadas y afiliados a la obra social. En ellos se los induce a realizar un supuesto trámite de “Fe de vida” a través del IPS y, posteriormente, se les solicita un pago indebido.

Ante esta situación, el IPS y el IOMA, recuerdan que TODOS LOS TRÁMITES OFICIALES DE AMBOS ORGANISMOS SON GRATUITOS.

Por este motivo, ante llamadas, mensajes de Whatsapp, redes sociales o mail dudosos, se recomienda no brindar información personal, datos bancarios, claves, códigos de seguridad, ni realizar transferencias o pagos.

Las personas afiliadas a IOMA y beneficiarias del IPS deben verificar siempre que la comunicación provenga de los canales oficiales de cada organismo y, ante cualquier duda, consultar por las vías institucionales antes de continuar con una gestión.