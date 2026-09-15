Un fallecido y tres heridos tras un choque entre cuatro camiones en la RP 51

Un grave siniestro vial ocurrió este martes sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del puente sobre el Arroyo Saladillo que limita los partidos de 25 de Mayo y Saladillo. El hecho involucró a cuatro camiones por causas que se intentan establecer.

A raíz de la colisión, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que tres personas sufrieron heridas de diversa consideración y fueron derivadas a centros de salud de la zona.

El impacto provocó que dos de los transportes cayeran al vacío desde el puente. En tanto, las cargas de fertilizantes, pinturas y cereales que trasladaban los vehículos quedaron esparcidas sobre la calzada, por lo que el tránsito fue interrumpido.

Por razones de jurisdicción, la intervención quedó a cargo de las fuerzas de seguridad de 25 de Mayo, con asistencia de Bomberos Voluntarios y personal de emergencia de ambas localidades, Patrulla Rural, Defensa Civil y salud pública de Saladillo. Se confirmó además que ninguno de los involucrados es oriundo de 25 de Mayo. (La Mañana)