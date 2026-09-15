Se lanzó en conferencia de prensa la cuarta edición del FeLCO

Este martes se realizó la presentación oficial del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO) en el hall del Teatro Municipal. El anuncio estuvo encabezado por integrantes del equipo organizador, autoridades municipales, representantes de la Facultad de Ciencias Sociales y una intérprete en lengua de señas.

La cuarta edición del festival se desarrollará del 17 al 20 de septiembre. La sede principal será el Teatro Municipal, junto a otros espacios de la ciudad, con entrada libre y gratuita. La programación incluye la proyección de 28 cortometrajes y 14 largometrajes procedentes de ocho países: Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Cuba y México.

El acto de lanzamiento contó con las intervenciones de Sebastián Magallanes y Roberto Vecchi, parte del equipo organizador; Sofía Arévalo, subsecretaria de Cultura del Municipio de Olavarría; y Natalia Mengochea, en representación de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).

En esta oportunidad, la audiencia podrá participar en la selección mediante un sistema de votación digital desarrollado por la plataforma Flixxo. Asimismo, la grilla incorpora producciones realizadas por estudiantes de escuelas secundarias, proyecciones accesibles para personas sordas y la realización de funciones en unidades penales de Olavarría y Azul.

El jurado de la categoría de largometrajes estará integrado por Andrés Habbeger, Romina Tamburello, Leandro Listorti y José Tripodero. Por su parte, la evaluación de la sección de cortometrajes estará a cargo de Ezequiel Martínez Marinaro, Camila Pereyra, Carla Martínez e Ivana Roldán.

Las actividades comenzarán el jueves 17 de septiembre, mientras que la apertura oficial está programada para el sábado 19. La entrega de premios y el cierre del evento tendrán lugar el domingo 20. La grilla completa con sedes y horarios se encuentra disponible en las redes sociales y en el sitio web oficial de la organización.

El FeLCO cuenta con el auspicio y acompañamiento del Municipio de Olavarría, el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, la Facultad de Ciencias Sociales, Flixxo y café Vega.

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