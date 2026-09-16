Sala Cabral realizará una nueva jornada de “Lecturas Compartidas” sobre “El Deseo”

La propuesta cultural se desarrollará el domingo 20 de septiembre a las 19 en el espacio ubicado en Sargento Cabral 3232. En esta oportunidad, el eje temático del encuentro será “El Deseo”.

La actividad convoca a los asistentes a llevar textos que se relacionen con la temática propuesta, ya sean cuentos, poemas, fragmentos de novelas, canciones o escritos propios y de otros autores. Durante el evento se realizarán lecturas en voz alta y se generará un espacio de intercambio y conversación entre los presentes.

Desde la organización indicaron que la participación está abierta al público en general, sin requerir experiencia previa en escritura ni análisis literario. La iniciativa es impulsada por Yesica Guevara, de la cuenta @queleistehoy.

El encuentro contará con entrada a la gorra y servicio de cantina. Para consultas e información adicional, se habilitó el teléfono 2284-217060.