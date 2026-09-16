Se realizó una mesa de trabajo en Azul sobre el abordaje de violencia de género e intrafamiliar

Política
Por En Linea Noticias 0

La Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul informó que este martes 15 de septiembre se llevó a cabo una mesa de trabajo centrada en la aplicación del «Decálogo de medidas para la identificación y abordaje urgente de casos de alto riesgo en materia de violencia intrafamiliar y por razones de género», normativa aprobada por el procurador general Julio Conte-Grand mediante la Resolución PG N.º 296/26.

El encuentro se desarrolló en el salón del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul y contó con la intervención de Mercedes Rubio, integrante de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General.

De la jornada participaron funcionarios y agentes fiscales de las localidades de Azul, Olavarría, Tandil, General Alvear y Bolívar. La actividad tuvo como objetivo unificar criterios de actuación y reforzar las herramientas institucionales para la detección temprana y el tratamiento urgente de situaciones de alto riesgo.

Tras la finalización de la mesa de trabajo, Rubio encabezó una reunión con el fiscal general Marcelo Sobrino y los agentes fiscales del departamento judicial para tratar aspectos específicos de las prácticas de intervención del Ministerio Público Fiscal.

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