Christian Castañares es el nuevo subsecretario de Deportes de Olavarría

El profesor Christian Castañares fue designado como nuevo subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, en reemplazo de Juan Pablo Arouxet.

El cambio se produce luego de que Arouxet asumiera como secretario de Desarrollo de la Comunidad, modificación que había sido comunicada semanas atrás por el Ejecutivo municipal.

Castañares ocupará desde ahora la conducción de la Subsecretaría de Deportes.

La subsecretaría de Deportes del Municipio siempre ha sido un área sensible teniendo en cuenta la gran cantidad de personal a su cargo y además las múltiples actividades que desde allí se promueven.