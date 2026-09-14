Tignanelli y Lorenzino impulsan un programa para asistir a familias bonaerenses sobreendeudadas

El diputado provincial Facundo Tignanelli y el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, presentaron iniciativas para intervenir frente al endeudamiento de familias que recurren a créditos para afrontar gastos básicos como tarifas y alimentos.

El diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, se reunió este jueves con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, para presentar el Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses y un proyecto de Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.

Las iniciativas apuntan a proteger a las familias endeudadas que se encuentran en una posición desigual frente a bancos, financieras y otros acreedores, mediante mecanismos de asistencia, negociación y reestructuración de las deudas.

Según plantearon, miles de familias bonaerenses debieron recurrir al endeudamiento para sostener sus gastos cotidianos. Tignanelli sostuvo que el problema está vinculado principalmente con el costo de los servicios y los alimentos. “Tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”, expresó.

El Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses prevé que las personas puedan registrarse y cargar información sobre sus deudas y acreedores. A partir de allí, la Defensoría del Pueblo intervendría frente a los acreedores para negociar o renegociar las condiciones de pago.

El objetivo, explicó Tignanelli, es reducir la desigualdad entre quienes reclaman el pago de una deuda y las familias que deben afrontarla. “La idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobrar las deudas con el poder que tiene el Estado, en este caso el Defensor del Pueblo, para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”, señaló.

En paralelo, el proyecto de ley propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, destinado a prevenir y resolver situaciones de endeudamiento extremo que impidan afrontar las obligaciones asumidas.

La propuesta contempla mecanismos para facilitar la reestructuración de las deudas y establecer nuevas condiciones de cumplimiento que resulten razonables y sostenibles para las personas endeudadas.