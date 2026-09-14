Source: magnific.com

El equipo editorial de Playripcity sigue con atención el modo en que los especialistas construyen sus proyecciones sobre el Súper Niño 2026: asignan una probabilidad superior al 90% a que el evento alcance una intensidad «muy fuerte», según un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. No se trata de una certeza, sino de razonamiento probabilístico en condiciones de incertidumbre real, ponderando escenarios en competencia y emitiendo orientaciones antes de conocer los resultados. Los centros de predicción meteorológica más importantes del mundo coinciden en que El Niño se está intensificando con rapidez en el Pacífico ecuatorial, lo que da respaldo colectivo a ese número. Esa misma disciplina, la de leer probabilidades y comprometerse con decisiones antes de que los resultados sean conocidos, es la que opera en plataformas de apuestas en línea, donde el jugar RIP City sitio convierte precisamente ese ejercicio en decisiones concretas. El equipo de Playripcity observa ese paralelismo desde afuera; lo que le interesa es la lógica, no la apuesta.

Los fundamentos científicos de un pronóstico de alto riesgo

Según informó Clarin, el escenario que preocupa a los especialistas no se reduce a las lluvias que están cayendo, sino a la combinación de factores que las amplifica. Gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires ya registra una alta acumulación de agua en el suelo, una condición que potencia el riesgo de inundaciones ante cualquier precipitación adicional. Sobre esa base saturada actúa un océano más caliente que en cualquier registro previo: el 22 de agosto, la temperatura media global de la superficie marina de los océanos extrapolares alcanzó un récord sin precedentes de 21,1°C, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, que monitorea el clima mundial desde 1979. Esa cifra no es un dato aislado. Los principales centros meteorológicos del planeta coinciden en que El Niño se está acelerando en el Pacífico ecuatorial. El resultado es una combinación de suelos saturados y temperaturas oceánicas históricamente elevadas que, según el informe provincial, eleva a más del 90% la probabilidad de que el evento evolucione hacia una intensidad muy fuerte.

La alarma del agro: municipios bajo el agua y maquinaria paralizada

El sector agropecuario no espera a que el fenómeno alcance su pico para pronunciarse. Pablo Ginestet, presidente de CARBAP, declaró que el campo tiene una profunda preocupación por los pronósticos meteorológicos y por los excesos hídricos que ya están afectando a múltiples municipios bonaerenses. Los datos que respaldan esa alarma son concretos. Municipios como Benito Juárez, Coronel Pringles, Pehuajó, Olavarría y Tres Arroyos registran precipitaciones muy por encima de sus promedios históricos. En Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares y 9 de Julio la situación es más crítica aún: productores reportan campos anegados, falta de piso firme para la maquinaria agrícola y caminos rurales cortados.

Más allá de la coyuntura, Ginestet advirtió que el margen para ejecutar obras de infraestructura estructural está agotado, y cuestionó las demoras acumuladas en inversión por parte de los gobiernos nacional y provincial. No es una queja circunstancial. Es un señalamiento sobre una vulnerabilidad sistémica: cuando el suelo ya está al límite y las obras no están hechas, el sistema colapsa antes de que el evento climático llegue a su máxima expresión.

Tormentas atípicas y el alcance transfronterizo del fenómeno

Los efectos del Niño no esperan a la primavera para manifestarse. En Misiones, el meteorólogo Favio Cabello observó un comportamiento atmosférico que calificó como fuera de lo habitual para el invierno. Al analizar las nubes cumulonimbus sobre Posadas, describió una tropopausa que se eleva mucho más de lo esperable en esta época del año.

“Es una tropopausa que está muy elevada para esta época del año, porque por lo general en el invierno están a 11 o 12 kilómetros. Pero ya está presentándose más alta como si estuviéramos en plena primavera o verano”

Cabello fue directo sobre la causa: «El Niño potencia cualquier tormenta». Y advirtió sobre «nuevos episodios de lluvias y tormentas que pueden ser severas, sobre todo en el centro y norte de la provincia» en los días siguientes.

El Servicio Meteorológico Nacional proyectó para la primavera 2026 precipitaciones por encima de lo normal en el NEA y en Cuyo, con variaciones que también alcanzan el centro del país, la Mesopotamia y el norte patagónico. El alcance regional del fenómeno ya dejó evidencia al otro lado de la frontera. En Rio Grande do Sul, Brasil, una tormenta de granizo atribuida a El Niño afectó 21 municipios, dañó más de 1.600 viviendas y causó al menos 2 muertes. Tres Palmeiras, a unos 200 kilómetros de la frontera argentina, tuvo cerca de 1.000 hogares afectados y aproximadamente el 60% de su territorio municipal comprometido. La devastación brasileña no es una nota al margen: es la medida de lo que puede ocurrir cuando el fenómeno coincide con infraestructura al límite de su capacidad.

Tigre y Guaymallén responden con obras concretas antes de la primavera

Algunos municipios ya pusieron en marcha respuestas específicas. En Tigre, el intendente Julio Zamora supervisa la reconstrucción del sistema de desagüe pluvial en el barrio Los Tábanos como parte de las obras de mitigación de riesgo hídrico. Zamora fue claro sobre el alcance del trabajo: «Estamos con todo el equipo de Servicios Públicos, de Protección Ciudadana y de Salud, trabajando en una estrategia para poder abordar una eventual intensidad, como están advirtiendo todos los servicios meteorológicos respecto del ‘Super Niño'».

En Guaymallén, el intendente Marcos Calvante lleva adelante un plan de prevención que abarca la gestión de una red de desagüe de 4.000 kilómetros y la remoción de 480 árboles en riesgo de caída. El ritmo es de 30 árboles por semana. «Nuestro plan, que está en acción, contempla erradicar 30 de estos árboles por semana, por lo cual en cuatro meses tendríamos que tenerlo resuelto», explicó Calvante.

Son respuestas concretas, con números y plazos. Pero se sostienen sobre un trasfondo que Ginestet ya señaló: el margen de infraestructura está agotado, y el pronóstico del SMN para la primavera anticipa lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Lo que se ha construido hasta ahora deberá enfrentar lo que aún no ha llegado.