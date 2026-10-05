Olavarría fue sede del festival Guitarras del Mundo en el Salón Rivadavia

Imágenes Mauricio Latorre

Con un importante marco de público, se llevó a cabo este viernes en el Salón Rivadavia la fecha local del XXXII Festival Guitarras del Mundo 2026. La jornada ofreció una propuesta de música popular, clásica y latinoamericana con acceso libre para la comunidad.

El encuentro se desarrolló en el espacio ubicado en Rivadavia 2879 y formó parte del circuito nacional que cuenta con la dirección artística de Juan Falú y que en esta edición rindió homenaje al maestro Roberto Aussel. La actividad contó con el acompañamiento del Municipio de Olavarría y la seccional bonaerense de UPCN.

La programación musical comenzó con la presentación del cuarteto local Conexión 4, integrado por Eduardo Timpanaro, Erica Labelle, Ramiro Carreira Neto y José Larregle en percusión. La formación interpretó un repertorio centrado en folklore y música latinoamericana con obras originales y arreglos propios.

A continuación actuó la guitarrista y docente Alma Martinengo, quien abordó piezas de su autoría y composiciones del repertorio instrumental. Posteriormente subió al escenario la intérprete y compositora mexicana Anastasia Sonaranda, quien desplegó un repertorio que combinó tradición y vanguardia de la música latinoamericana.

El cierre de la velada estuvo a cargo del dúo conformado por Víctor Piseta y Nicolás Ruiz, quienes presentaron una propuesta centrada en el abordaje de distintos géneros musicales a través de la guitarra.