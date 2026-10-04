Torneo “Juan Domingo Marinangeli”: Racing ganó y quedó como único líder en el inicio de la novena fecha

Foto: Lu Coronel

El torneo “Juan Domingo Marinangeli” de Primera División puso en marcha este domingo su novena fecha con tres partidos disputados en distintos horarios. Racing ganó como local ante Colonias y Cerros y quedó como único líder, mientras que Embajadores y San Martín también sumaron de a tres en la pelea por llegar lo más arriba posible a los playoffs.

Racing se impuso 4 a 1 ante Colonias y Cerros en el encuentro disputado durante la mañana. Diego Román Garabento, en dos oportunidades, Quimey Marín y Santiago Izaguirre marcaron para el equipo chaira, mientras que Lucas Romero convirtió para la visita.

Por la tarde, Embajadores volvió a la victoria al superar 6 a 2 a Sierra Chica. Luciano Rojas —en dos oportunidades—, Thiago González, Bautista Biondi, Franco Fernández y Nicolás Daffara marcaron para el local. Para Sierra Chica convirtieron Ezequiel Motta y Agustín Garro.

En el otro partido de la jornada, San Martín derrotó 3 a 0 a Espigas y consiguió tres puntos importantes pensando en la ubicación de cara a los playoffs.

Resultados

Racing A. Club 4 (Diego Román Garabento -2-, Quimey Marín y Santiago Izaguirre) – Colonias y Cerros 1 (Lucas Romero).

Embajadores 6 (Luciano Rojas -2-, Thiago González, Bautista Biondi, Franco Fernández y Nicolás Daffara) – Sierra Chica 2 (Ezequiel Motta y Agustín Garro).

San Martín 3 – Espigas 0.

Lo que viene

La novena fecha continuará este martes y miércoles:

Atlético Hinojo vs. Ferro C. Sud: martes, a las 14 en Sub 21 y a las 16 en Primera.

El Fortín vs. Estudiantes: miércoles, a las 18 en Primera y a las 20 en Sub 21.

Loma Negra vs. Municipales: miércoles, a las 17 en Sub 21 y a las 19.15 en Primera.