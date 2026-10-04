Grave denuncia de violencia de género en Tapalqué

Un video que muestra a un hombre agredir físicamente a su pareja se viralizó en las últimas horas y el agresor fue identificado, mientras que una entidad cuestionó la demora de la Justicia para actuar en el hecho ocurrido en la localidad de Tapalqué.

La asociación civil «Madres que rompen el silencio» de Río Negro manifestó su repudio ante la situación y denunció falta de respuestas de la Justicia local, a pesar de contar con registros fílmicos y fotográficos del episodio.

En las imágenes grabadas se observa al agresor, identificado presuntamente como Rodrigo Carrica, revisar el teléfono de su pareja y golpearla en reiteradas ocasiones, mientras la víctima solicita que se detenga. La organización tomó conocimiento directo del caso y cuenta con el material audiovisual que acredita la agresión física sufrida por la mujer.

Desde la entidad señalaron que la fiscalía y los organismos locales incurren en una demora procesal, y sostuvieron que la dilación institucional también constituye una forma de violencia que perpetúa el peligro para la víctima.

El reclamo fue presentado ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul. Se solicitó la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales, el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral, y el cese de las dilaciones burocráticas frente a las pruebas reunidas.

Por último, la asociación advirtió que se mantendrá en estado de alerta hasta que se cumplan las garantías de seguridad correspondientes.

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