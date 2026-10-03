Choque entre un auto y una moto: una joven de 20 años fue hospitalizada

Una joven de 20 años sufrió un traumatismo de cráneo luego de protagonizar un siniestro vial este sábado en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Beruti.

La joven circulaba a bordo de una motocicleta Keller 110 c.c. de color gris cuando, por causas que se intentan establecer, colisionó con un Fiat Palio de color rojo conducido por una mujer de 48 años.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas de Olavarría se hizo presente en el lugar. Una ambulancia del SAME trasladó a la conductora del motovehículo al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», donde quedó internada a la espera de su evolución médica, aunque se informó que no corre riesgo de vida.

En el sitio trabajaron efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y se preservó el lugar del hecho. Los vehículos involucrados fueron secuestrados y las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Segunda. Interviene en la causa por «Lesiones Culposas» la UFI N° 10, a cargo de la fiscal Viceconte.