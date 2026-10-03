El Jardín 903 de Hinojo celebró sus 75 años con la presencia de Wesner

El Jardín de Infantes N° 903 “Manuel Belgrano” de Hinojo celebró este viernes sus 75 años con un acto que reunió a integrantes de la comunidad educativa, vecinos y autoridades. La institución, de fuerte arraigo en la localidad, conmemoró siete décadas y media de trayectoria acompañando a distintas generaciones de hinojenses.

El intendente Maximiliano Wesner participó de la celebración y durante su intervención destacó el lugar que ocupan las localidades en la construcción de la identidad de Olavarría y el papel de las instituciones educativas en la vida comunitaria.

En ese sentido, remarcó que cada localidad aporta su propia historia, sus tradiciones y sus instituciones a una construcción colectiva, y destacó especialmente el vínculo del Jardín 903 con la comunidad de Hinojo.

Durante el acto, Wesner también hizo referencia al acompañamiento del Municipio a la institución y a las obras recientemente finalizadas en el establecimiento, que permitieron mejorar sus condiciones generales, renovar distintos espacios y avanzar en materia de accesibilidad para quienes concurren diariamente al jardín.

La celebración contó además con la presencia de la senadora provincial Evelyn Díaz, el consejero general de Educación de la Provincia de Buenos Aires César Valicenti, la jefa distrital de Educación Marta Casanella, el jefe distrital Julio Benítez, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo, autoridades educativas, representantes de instituciones y vecinos de Hinojo.