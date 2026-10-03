Wesner y la Provincia avanzaron en una agenda de trabajo sobre educación especial en Olavarría

El intendente Maximiliano Wesner recibió este viernes al director provincial de Educación Especial, Sebastián Urquiza, en un encuentro realizado en la Biblioteca Popular “Sarmiento” de Hinojo, donde se abordaron las necesidades del sistema educativo y se acordó profundizar el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia.

De la reunión participaron también la senadora provincial Evelyn Díaz, el consejero general de Educación de la Provincia de Buenos Aires César Valicenti, la jefa distrital de Educación Marta Casanella, el jefe distrital Julio Benítez, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo y la presidenta de la comisión directiva de la Biblioteca Popular “Sarmiento”, Mirta Recofsky.

Durante el encuentro, desde el Municipio se expuso el trabajo que se viene desarrollando en materia de infraestructura educativa, tanto en establecimientos de gestión pública como privada. Se detalló el abordaje integral que lleva adelante la gestión municipal para atender distintas necesidades edilicias de las instituciones educativas del distrito.

A partir de lo conversado, se acordó continuar profundizando la articulación entre el Municipio y la Provincia, con el objetivo de establecer prioridades, coordinar acciones y avanzar en respuestas concretas a las necesidades de la comunidad educativa.

La jornada también permitió avanzar en una cuestión vinculada directamente con la institución anfitriona. En ese marco, se entregó a las autoridades de la Biblioteca Popular “Sarmiento” la resolución que establece que la entidad culminó correctamente su proceso de regularización ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ).

El proceso contó con el acompañamiento y asesoramiento de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Municipio, que brindó asistencia a la biblioteca durante las distintas etapas de la regularización.