Marcela Cristina «Chela» Giacomaso (Q.E.P.D)

​Falleció en Olavarría el 3 de octubre de 2026 a los 53 años de edad. Su esposo Hugo Cordero; sus hijos Daiana, Alejandro, Facundo y Valentino; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

​Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «F», a partir de las 22:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 4 de octubre a las 9:30 horas.

​Nacida en Olavarría, se desempeñaba como ama de casa.