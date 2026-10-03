María Susana Campos de Córdoba (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 3 de octubre de 2026, a los 70 años de edad. Su esposo Humberto Oscar Córdoba; su hijo Alejandro; sus hijos del corazón Natalia y Claudio; su mamá Carmen; su hermano Carlos; sus sobrinos. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Loma de Paz, el domingo 4 de octubre a las 10:30 horas. Vivía en Barrio Obrero de Sierras Bayas. Nacida en Tapalqué. Jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.