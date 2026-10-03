La olavarriense Andrea Coronel se reunió con Patricia Bullrich

La dirigente olavarriense Andrea Coronel mantuvo una nueva reunión con la senadora nacional, Patricia Bullrich, según mostró a través de una fotografía publicada en sus redes sociales.

Junto a la imagen del encuentro, Coronel agradeció a Bullrich por haberla recibido nuevamente y destacó la continuidad del trabajo político en torno al rumbo impulsado por el Gobierno nacional.

“Gracias @PatoBullrich por recibirme una vez más. El mandato es claro, vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo en construir una Argentina más libre, con oportunidades y, sobre todo, con orden”, expresó.

En ese sentido, Coronel agregó: “Seguimos firmes, convencidos de que el rumbo iniciado por @JMilei debe continuar”.