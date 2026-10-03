Sin bancos por cinco días: sumaron un feriado el martes 10 de noviembre en el marco de la visita del Papa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó un nuevo feriado bancario en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Será el martes 10 de noviembre, y con esta fecha confirmada habrá una seguidilla de cinco días sin bancos en todo el país.

Es que el viernes 6 de noviembre se conmemora el Dia del Bancario, luego viene el fin de semana, y el lunes 9 es feriado nacional.

El anuncio del Banco Central, oficializado a través de la comunicación A 8487 de la entidad, fue realizado después de que el Gobierno confirmara en el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional.

La comunicación del BCRA afirma que “esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone establecer como feriado bancario el 10/11/26 en todo el territorio de la República Argentina” con motivo de la visita de Su Santidad.

Firman Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas de la entidad, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

Actividades

El pontífice León XIV desarrollará actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9, se trasladará a Córdoba el martes 10 y el miércoles 11 presidirá una misa en Luján.

El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

Así, los bancos atenderán por última vez el jueves 5 de noviembre y volverán a abrir sus puertas recién el miércoles 11.

Qué pasa en la provincia de Buenos Aires

El decreto presidencial 1103/26 estableció “como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV”.

Entonces, ¿ese día abrirán los bancos en el territorio bonaerense? Por el momento no hay nada oficial, pero se especula con que no haya atención en el Banco Provincia.

Contingencia

En tanto, cuando hay feriados largos, los bancos suelen armar un plan de contingencia para que los cajeros automáticos no se queden sin efectivo.

Además, las entidades avisan que sus clientes pueden retirar efectivo en locales adheridos, como supermercados y farmacias, y seguir usando homebanking y billeteras virtuales para pagos o transferencias.