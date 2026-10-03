Cientos de olavarrienses peregrinaron a Luján bajo la lluvia

Cientos de olavarrienses participaron este fin de semana de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, en una jornada atravesada por la lluvia que acompañó buena parte del recorrido. Desde la ciudad partieron distintos grupos de fieles que se sumaron a la tradicional caminata hacia la Basílica, que este año se realizó bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Entre los grupos, alrededor de 300 peregrinos viajaron desde Olavarría en seis micros para participar de la caminata. Se trata de una convocatoria que volvió a reunir a vecinos de distintas edades.

La peregrinación comenzó durante la madrugada del sábado desde las inmediaciones del Santuario de San Cayetano, en Liniers, desde donde los primeros grupos emprendieron un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. Desde Olavarría, también de madrugada, lo seis micros salieron desde distinta parroquias.

El comienzo estuvo marcado por las condiciones meteorológicas adversas. Los peregrinos debieron avanzar con pilotos, paraguas y ropa impermeable mientras se registraban tormentas en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La caminata atravesó los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar al santuario.

La lluvia no impidió que los grupos continuaran con el recorrido. A lo largo del trayecto se dispusieron puestos de asistencia y distintos servicios para acompañar a los peregrinos durante la extensa caminata.

En Luján, mientras tanto, ya se había registrado la llegada del primer peregrino. Se trató de David, quien arribó a la Basílica el viernes cerca de las 22, luego de haber iniciado la caminata desde Liniers a las 6 de la mañana.

El hombre contó que comenzó a peregrinar en 1994, a partir de una promesa realizada por su mamá, y que desde entonces mantiene la tradición de caminar hasta Luján. Al llegar, expresó su deseo de que fuera “un gran año para todos los argentinos” y pidió especialmente “paz para todos”.

La Provincia desplegó un operativo especial para acompañar la movilización, con hospitales móviles, ambulancias, personal sanitario, efectivos policiales, controles de tránsito y puestos de asistencia, además de baños químicos y otros servicios destinados a los peregrinos.

Una vez más, la tradicional caminata reunió a miles de personas de distintos puntos del país. Entre ellas estuvieron los cientos de olavarrienses que volvieron a encontrarse en el camino hacia Luján, incluso bajo las difíciles condiciones climáticas que acompañaron la jornada.