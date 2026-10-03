Kicillof irá con el Papa al Cottolengo Don Orione

El gobernador Axel Kicillof acompañará al Papa León XIV a su visita al Cottolengo Don Orione, institución que el pontífice recorrerá el primer día de su estancia en el país y es una de las actividades cuyo impacto político preocupa al gobierno de Javier Milei, ya que se trata de una institución dedicada a la asistencia a las personas con discapacidad.

La presencia de Kicillof en el Cottolengo fue confirmada por fuentes del gobierno provincial luego de una reunión del gobernador con el nuncio apostólico -el embajador de el Vaticano en el país, Michael Wallace Banach.

“Durante el encuentro, se abordó la visita apostólica del papa León XIV prevista para noviembre, que incluirá en su agenda una visita al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, y una misa en la Basílica de Luján”, se indicó esta tarde en un comunicado oficial.

En la reunión se abordaron también detalles sobre el operativo de seguridad, asistencia sanitaria y logística para ambas jornadas.

Además, el Gobernador entregó la declaración al Papa León XIV como visitante ilustre de la Provincia. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Nunciatura Apostólica, con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.

Aunque en comunicado no lo precisa, se confirmó que Kicillof estará junto al Papa en el Cottolengo, para una foto del pontífice que puede generar debate político, porque se da en coincidencia con las disputa sobre la emergencia en discapacidad y el presupuesto del año que viene para el área, que enfrenta al gobierno con organizaciones de asistencia.

De hecho, en la previa de la peregrinación juvenil a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que “al Papa lo espera una Argentina en crisis, con muchos hermanos muy pobres”.