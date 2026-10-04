Kreplak: “Las y los trabajadores de la salud estamos resistiendo un embate nacional”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, participó en la Ciudad de Buenos Aires de un encuentro con trabajadoras y trabajadores de la salud, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales y referentes comunitarios, donde se debatieron los principales desafíos que atraviesa el sistema sanitario argentino.

En un contexto de creciente demanda sobre los sistemas públicos de salud, durante la jornada se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades estatales, sostener el financiamiento sanitario, mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector y recuperar herramientas de planificación.

“Las y los trabajadores de la salud estamos resistiendo un embate nacional y especialmente contra el derecho a la salud, y lo hacemos porque tenemos la responsabilidad de curar, cuidar, prevenir y atender”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “Y lo hacemos porque podemos hacer que la vida de la gente sea mucho mejor”.

El encuentro forma parte de un proceso de intercambio de experiencias entre distintos territorios, que tendrá una nueva instancia federal el próximo 28 de noviembre en Córdoba, durante el 13° Encuentro Nacional de Salud.

En relación con esa convocatoria, el ministro bonaerense planteó: “Nuestra manera de resistir es soñando la construcción de un sistema nacional integrado de salud, un sistema único que nos pueda garantizar que todos y todas tengamos el mismo derecho, aun en un momento que pareciera que no hay más derechos universales”.

La propuesta parte de discutir no solamente los problemas actuales del sistema sanitario, sino también qué modelo de salud se busca construir, cuál debe ser el rol del Estado y de qué manera garantizar el acceso a la salud como un derecho.

Durante el encuentro se compartieron experiencias y propuestas surgidas desde hospitales, centros de salud, universidades, territorios y organizaciones comunitarias.

Entre los principales temas abordados estuvieron el financiamiento sanitario, la atención primaria, las condiciones laborales, la formación y las residencias, la salud mental, los medicamentos y las tecnologías, la producción nacional, la articulación entre los distintos niveles de atención, la seguridad social y la participación comunitaria.

La discusión forma parte de un debate más amplio sobre la necesidad de recuperar la planificación sanitaria, fortalecer el sistema público, reducir las desigualdades y avanzar hacia una política de salud federal que articule las capacidades de las provincias, los municipios, las universidades, las y los trabajadores y las organizaciones sociales.

En ese marco, los encuentros territoriales y provinciales buscan producir diagnósticos, compartir experiencias y transformar esas discusiones en propuestas concretas para el sistema sanitario.