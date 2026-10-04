Carlos Verucchi presenta “Lo que somos cuando fue” en la Feria del Libro de Olavarría

El escritor olavarriense Carlos Verucchi presentará este domingo 4 de octubre su nueva novela, Lo que somos cuando fue, en el marco de la 30ª Feria del Libro y 5º Festival del Libro de Olavarría.

La actividad será a las 19 horas, en el Auditorio 1, con la participación de Ediciones del Altillo, sello que publicó la obra.

La novela propone el reencuentro de cuatro viejos amigos alrededor de un asado. Ese encuentro, aparentemente cotidiano, funciona como punto de partida para recuperar distintas etapas de sus vidas y, a través de ellas, una parte de la historia que compartieron.

El pasado aparece de manera fragmentaria, como suele hacerlo la memoria. La adolescencia, los años de la dictadura, la Guerra de Malvinas, la política, las amistades, las decisiones y las circunstancias que fueron marcando los caminos de cada uno se cruzan con el presente de esos cuatro hombres.

En ese recorrido, Olavarría ocupa un lugar central. La ciudad aparece en los lugares, en los recorridos y en las experiencias de los protagonistas, pero también en una pertenencia que atraviesa toda la historia. No es solamente el escenario en el que transcurre la novela: es parte de aquello que los personajes fueron.

Lo que somos cuando fue es la cuarta novela de Verucchi, después de Fangal (2011), Materia deleznable (2015) y El mismo río (2021). El autor, además de su trayectoria literaria, es ingeniero, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y desde 2016 escribe regularmente en En Línea Noticias. Precisamente junto con En Línea Noticias, Verucchi escribió y publicó Cada Domingo.

La presentación de este domingo llega después de un proceso que comenzó meses atrás con la preventa de la obra y continuó con la llegada de los primeros ejemplares a Olavarría.

La actividad será este domingo 4 de octubre a las 19 horas, en el Auditorio 1, con entrada en el marco de la programación de la Feria del Libro de Olavarría.