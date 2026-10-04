Said Chaya analizó en Olavarría las claves para comprender la guerra en Medio Oriente

Con un importante marco de público, se realizó días atrás en Olavarría la charla “La guerra en Medio Oriente: algunas claves para entender el conflicto”, a cargo del especialista en Relaciones Internacionales Said Chaya. La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO/UNICEN) y la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) filial Olavarría.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y contó con la participación de autoridades universitarias, representantes de la UCAL, integrantes de organizaciones de la comunidad, docentes, investigadores y público en general.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria de Investigación y Postgrado de la FACSO, Constanza Caffarelli, y de la directora del Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NURES-FACSO/UNICEN), Ludmila Adad.

Durante la exposición, Chaya abordó la complejidad del escenario de Medio Oriente desde una perspectiva histórica, política y geopolítica, y planteó algunas de las claves necesarias para comprender los conflictos que atraviesan la región.

Entre los ejes desarrollados, destacó el papel que ocupa la relación entre Irán y Arabia Saudita, tanto por su impacto sobre los actores locales como por su vinculación con los intereses de las potencias globales.

La actividad también permitió poner en común distintas miradas sobre la realidad de Medio Oriente y profundizar en los factores que intervienen en una región atravesada por conflictos, disputas de poder e intereses internacionales.

Chaya es director de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Además, se desempeña como secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), integra el Comité Medio Oriente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y forma parte del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

En la charla estuvo acompañado por la licenciada Magdalena Demarco, de la FACSO-UNICEN, y la licenciada Marcela Guerci, integrante de UCAL y FACSO-UNICEN.

Durante la jornada, Chaya recibió un reconocimiento del presidente de la UCAL Olavarría, Claudio Faizal, y de la presidenta de la Sociedad Libanesa local, Belén Vergel. Asimismo, el concejal Sergio Sarachu y la concejal Belén Abraham le entregaron la declaración de Interés Legislativo otorgada por el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.

La propuesta fue organizada por el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NURES-FACSO/UNICEN) y la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) filial Olavarría.