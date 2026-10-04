“Cuidar”: una jornada para visibilizar el trabajo invisible que sostiene la vida

El próximo martes 6 de octubre, desde las 15.30, se realizará en el Centro Cultural Universitario de Olavarría, ubicado en San Martín 1955, la jornada participativa “Cuidar: el trabajo invisible que sostiene la vida”, una propuesta que busca reflexionar sobre las tareas de cuidado, la distribución de esas responsabilidades y el rol de las mujeres.

La actividad estará destinada a integrantes y referentes de organizaciones sociales, cooperativas, gremios, instituciones educativas, agentes de salud, cuidadoras, familias del colectivo de discapacidad y todas las personas interesadas en la temática.

Como parte de la jornada se podrá recorrer la muestra fotográfica itinerante “Memoria Colectiva de los Cuidados”, perteneciente al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y al Archivo General de la Nación. La exposición recorre la historia de las tareas de cuidado en Argentina durante el siglo XX y propone reflexionar sobre los roles y estereotipos de género construidos alrededor de estas tareas.

La muestra será presentada en Olavarría a partir de una iniciativa conjunta de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Olavarría.

Además, se desarrollará el “Taller al paso sobre cuidados”, a cargo del Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM) de la Facultad de Ciencias Sociales. La propuesta parte de preguntas vinculadas con aquellas tareas cotidianas que muchas veces permanecen invisibilizadas: quién sostiene la cocina, la ropa limpia, la escucha, el acompañamiento de quienes se enferman o necesitan asistencia y la organización diaria para que todo continúe funcionando.

El taller buscará poner en palabras esa carga mental y física vinculada a los cuidados, compartir experiencias y generar un espacio de reflexión colectiva sobre cómo se distribuyen esas responsabilidades.

La jornada cerrará con una instancia participativa destinada a transformar las experiencias cotidianas en una reflexión común y pensar colectivamente herramientas para hacer visible el trabajo de cuidados.

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y el Programa Permanente de Estudios de la Mujer de la Facultad de Ciencias Sociales, junto con la Municipalidad de Olavarría, a través de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad.