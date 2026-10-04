Reabrió el Aula Universitaria “Ave Fénix” en la Unidad Penal 27

La Unidad Penitenciaria N.º 27 fue escenario de la reapertura del Aula Universitaria “Ave Fénix”, un espacio destinado a acompañar las trayectorias educativas de personas privadas de su libertad que cursan carreras universitarias. Actualmente, allí estudian alumnos de las licenciaturas en Antropología Social y Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN.

El aula fue reacondicionada y puesta nuevamente en funcionamiento con el objetivo de fortalecer las propuestas de educación universitaria que se desarrollan en la unidad penitenciaria.

Del acto participaron autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y del ámbito penitenciario, entre ellas el decano de FACSO, Gustavo Flensborg; la secretaria de Extensión, Natalia Mengochea; el director del Departamento de Antropología Social, Emilio Tevez; y el coordinador del Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE), Luis Scipioni.

Durante el encuentro, Flensborg destacó el papel de la educación en el acompañamiento de las personas privadas de su libertad y en la construcción de nuevas perspectivas para quienes transitan sus estudios en contexto de encierro.

“Estamos apostando por un territorio más justo, igualitario, donde podamos pensar que existe un futuro y que la libertad la podemos encontrar en estos espacios”, expresó el decano.

También participó el jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, inspector mayor Manuel Gastón Collado, quien destacó el trabajo conjunto entre las distintas instituciones para fortalecer las propuestas educativas dentro de las unidades penitenciarias.

De la actividad participaron además el coordinador general de Cultura y Educación del Complejo Centro Zona Sur, Pablo Téllez; la directora de la Unidad Penitenciaria N.º 27, inspectora mayor Natalia Medina; la coordinadora educativa de la unidad, Sofía Ojeda; Emanuel Collazo, integrante del Área de Protección de Derechos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; el secretario de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de Olavarría, Juan Pablo Arouxet; y el director de Educación municipal, Diego Lurbe.

La reapertura del Aula Universitaria “Ave Fénix” recupera un espacio destinado al estudio, la formación y el encuentro universitario dentro de la unidad penitenciaria y permite dar continuidad a las trayectorias de estudiantes que cursan carreras de educación superior en contexto de privación de la libertad.