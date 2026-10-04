Celebraron el 25° aniversario del destacamento N°3 de Bomberos en Hinojo

Imagenes Mauricio Latorre

Este 3 de octubre se realizó el acto oficial por el 25° aniversario del Destacamento N° 3 de Bomberos Voluntarios en Hinojo. La ceremonia conmemoró también la reinauguración de la sede concretada en 2018, la cual lleva el nombre del Comandante Mayor Marcelo Menchaca.

En la jornada estuvieron presentes integrantes del Cuerpo Activo de los Destacamentos N° 1 y N° 2, del Cuartel Central, el Cuerpo de Reserva, Jefatura, el Consejo Directivo, la Subcomisión de Damas, autoridades municipales y representantes de distintas fuerzas de seguridad.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en homenaje al personal fallecido. Luego tomó la palabra el Comandante General Raúl Ferreira, quien repasó la historia de la dependencia y destacó la donación realizada por la familia Heinrich para la construcción del nuevo edificio, hecho que permitió consolidar la prestación del servicio de emergencias en Hinojo y la zona.

A su turno, el presidente del Consejo Directivo, Jorge Padín, resaltó la labor diaria del personal de bomberos y su colaboración constante con la comunidad. Por su parte, el intendente municipal Maximiliano Wesner felicitó a la institución por los 25 años de trayectoria y remarcó los valores de abnegación, desinterés y valor del bombero voluntario.

Durante la ceremonia se entregaron diplomas a los bomberos, oficiales, suboficiales y jefes del Cuerpo Activo. El acto formal concluyó con un desfile de unidades pertenecientes al Destacamento N° 3 y al Cuartel Central. Las actividades conmemorativas finalizan este sábado por la noche con la cena aniversario junto a familiares y vecinos.