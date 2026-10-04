Se desarrolló el acto protocolar por el 145º aniversario de Colonia San Miguel

Imágenes Mauricio Latorre

El intendente municipal Maximiliano Wesner participó este sábado del acto protocolar por el 145º aniversario de Colonia San Miguel, evento que marcó el inicio de una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Kerb.

La actividad comenzó con el desfile de instituciones locales por la avenida General José de San Martín hasta el Monumento a los Primeros Pobladores. En ese punto se llevó a cabo la ceremonia oficial con la presencia de banderas de Argentina y Alemania.

El músico Omar Martell interpretó el Himno Nacional Argentino y posteriormente brindaron sus palabras dos alumnas de la Escuela Nº 5 «Independencia Argentina», el vicepresidente de la Unión de Colonias Alemanas del Partido de Olavarría, Osvaldo Bugliese, y el intendente Maximiliano Wesner.

Las actividades conmemorativas continuarán durante todo el fin de semana con danzas típicas, comidas tradicionales, música en vivo y paseo de artesanos y emprendedores.