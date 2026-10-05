El costo del transporte acumula una suba de 30,3% en los primeros nueve meses del año

Gastos Generales, Peajes, Neumáticos, Combustible y Personal encabezaron los aumentos de septiembre. En lo que va de 2026, el gasoil acumula un incremento de 38%.

El costo del transporte de cargas aumentó 2,55% en septiembre y acumuló una suba de 30,3% en los primeros nueve meses de 2026, de acuerdo con el Índice de Costos de Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

El incremento de septiembre representó una aceleración respecto de los meses anteriores, cuando las variaciones mensuales se habían ubicado entre el 1,7% y el 2,4%.

De esta manera, la suba acumulada al cierre del tercer trimestre superó el 26,4% registrado durante el mismo período de 2025, mientras que la variación de los últimos doce meses alcanzó el 41%.

Uno de los principales factores detrás del aumento de septiembre volvió a ser el combustible, que registró una suba de 2,87%. El incremento se produjo en el marco de la readecuación del esquema denominado “buffer”, que había mantenido congelado el precio de referencia del gasoil desde abril y moderado las variaciones durante los cinco meses anteriores.

El índice es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Releva la evolución de 11 rubros que tienen incidencia directa sobre la estructura operativa de las empresas transportistas y funciona como referencia para la actualización de las tarifas del sector.

Los rubros que más aumentaron en septiembre

Gastos Generales y Peajes encabezaron los incrementos de septiembre, con subas de 5,05% y 5%, respectivamente. En el primer caso, el aumento estuvo relacionado con nuevos ajustes en los precios mayoristas de distintos servicios.

Los Neumáticos también aceleraron su ritmo de incremento y registraron una suba del 3,08%.

El Combustible, principal insumo dentro de la estructura de costos operativos, aumentó 2,87%. FADEEAC vinculó el movimiento con la evolución internacional del petróleo Brent, cuyo precio osciló en torno a los US$ 100 por barril. En el mercado argentino se registraron aumentos de las petroleras privadas a mediados de septiembre y posteriormente de YPF.

En paralelo, el Gobierno volvió a diferir la aplicación plena de los impuestos a los combustibles y extendió la postergación durante octubre.

El Costo Financiero aumentó 2,59%, mientras que Personal-Conducción avanzó 2,49%, luego de la entrada en vigencia de la primera cuota del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. El acuerdo establece actualizaciones mensuales para la mano de obra entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Con incrementos más moderados se ubicaron Reparaciones (0,76%), Seguros (0,42%) y Material Rodante (0,22%).

En tanto, Lubricantes y Patentes y Tasas no registraron variaciones respecto de agosto. En este último caso, los ajustes tienen carácter anual.

El combustible acumula una suba del 38%

Entre enero y septiembre, el combustible acumuló un incremento del 38%, un dato de especial relevancia por su peso dentro de la estructura de costos del transporte de cargas.

FADEEAC también señaló el impacto de los aumentos de los peajes y el deterioro del estado de las rutas, en un contexto de menor dinamismo de la economía real.

Según el análisis de la entidad, además, persiste una marcada disparidad entre sectores de la economía: mientras actividades como el agro, la energía y la minería funcionan como motores de tracción, continúan las señales de debilitamiento en el consumo masivo, la industria y la inversión pública, dentro de un escenario general de crecimiento limitado.