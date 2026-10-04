Las ventas de las pymes crecieron apenas 0,3% en septiembre y acumulan una caída de 2,1% en el año

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas crecieron 0,3% interanual en septiembre, según el Índice de Ventas Minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, el dato no alcanzó para revertir la tendencia del año: en los primeros nueve meses de 2026 acumulan una caída de 2,1% y, frente a agosto, las ventas retrocedieron 1,2%.

El relevamiento mostró que el consumo continúa marcado por la cautela de los hogares. La demanda se concentró principalmente en compras necesarias, de bajo valor y reposiciones, mientras que se postergaron adquisiciones de mayor envergadura.

Según CAME, la caída mensual estuvo vinculada con la finalización de los picos de ventas asociados a los festejos y al inicio del ciclo escolar de agosto, además de una menor disponibilidad de ingresos de los hogares y límites en el financiamiento mediante tarjetas de crédito.

El cambio de estación generó consultas y algunas operaciones relacionadas con la primavera, aunque las familias mantuvieron una actitud prudente frente al gasto.

Qué pasó en cada rubro

Cinco de los siete sectores relevados registraron aumentos interanuales.

Textil e indumentaria encabezó las subas, con un crecimiento del 5%, seguido por Calzado y marroquinería, con 3,5%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con 3,3%; Farmacia, con 1,5%; y Perfumería, con 0,7%.

En cambio, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró una caída del 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedió 3,1%.

El informe describió una demanda fragmentada, con consumidores que priorizan segundas marcas y líneas económicas y que postergan la compra de bienes de mayor valor.

En alimentos y bebidas, el movimiento estuvo concentrado en artículos de primera necesidad y operaciones de bajo importe. En muebles, en tanto, continuó la demora en compras de mobiliario de gran porte y amoblamientos a medida.

En ferreterías y comercios vinculados con materiales para la construcción, el crecimiento estuvo asociado principalmente a refacciones, mantenimiento y arreglos de urgencia. Las compras destinadas a obras nuevas y de materiales pesados continuaron con menor movimiento.

También crecieron las ventas online

El relevamiento de CAME también mostró un fuerte crecimiento de las operaciones digitales. Las ventas online realizadas por comercios con local a la calle aumentaron 19,4% interanual en septiembre y 8,7% respecto de agosto.

El índice general de la entidad contempla las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.