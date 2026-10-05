Paros docentes: el Gobierno bonaerense advirtió que podría descontar los días no trabajados

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, diferenció las medidas de fuerza convocadas por los gremios con representación legal de aquellas impulsadas por agrupaciones disidentes y señaló que en estos últimos casos podrían aplicarse descuentos salariales.

Tras el paro de 24 horas realizado por los gremios docentes bonaerenses en reclamo de respuestas ante situaciones de violencia en las escuelas, el Gobierno de Axel Kicillof se refirió a las distintas medidas de fuerza y marcó diferencias entre las organizaciones sindicales con representación legal y otras agrupaciones que también convocan a paros.

“Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde”, explicó Bianco.

El funcionario apuntó particularmente contra Suteba Multicolor, sector disidente de la conducción provincial de Suteba, y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, Bianco confirmó que podrían aplicarse descuentos salariales a quienes adhieran a esas medidas de fuerza. “Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”, indicó.

La aclaración se produjo en un escenario de creciente conflictividad en las escuelas bonaerenses. El jueves pasado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por FEB, Suteba, Udocba y Amet, realizó un paro de 24 horas en reclamo de medidas frente a los hechos de violencia que sufren docentes en los establecimientos educativos.

Bianco vinculó la violencia con el Gobierno de Milei

Al referirse específicamente a las medidas de fuerza motivadas por situaciones de violencia, Bianco contó que mantuvo conversaciones con dirigentes gremiales, quienes le transmitieron la existencia de cuatro o cinco situaciones puntuales durante la última semana.

El ministro vinculó esos episodios con un escenario más amplio de violencia social y responsabilizó por esa situación al Gobierno de Javier Milei.

“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo.

Bianco relacionó el escenario actual con las decisiones de la administración libertaria y afirmó que responde a “un modelo” político y económico encabezado por Milei.

“Es un clima de violencia, de insatisfacción. Y tiene que ver con el modelo de Milei. Hasta 2023 no teníamos estos números de violencia generalizada. Estamos viviendo una complejidad muy grande. El que tiene que traer paz es el Presidente, y es el que dice barbaridades de periodistas, estudiantes. Se la pasa insultando”, concluyó.