Juana Dominga Cartolano viuda de Figueroa “Juanita” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 5 de octubre de 2026, a los 82 años de edad. Sus hijos Mónica, Cristina, Marisa, Daniela, Luis Miguel, Soledad y María de los Milagros; sus hijos políticos; sus nietos Karen, Yesica, Jacqueline, Franco, Bernabé, Ángel, Miguel, Jeremías, Agostina, Michelle, Bianca, Sofía y Matías; sus bisnietos; sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, a partir de las 13 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, el martes 6 de octubre a las 8:30 horas. Vecina de Villa La Serranía. Nacida en Laprida. Pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.