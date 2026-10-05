Flybondi pidió el concurso preventivo de acreedores tras meses de cancelaciones

La aerolínea low cost se presentó en concurso preventivo en medio de una fuerte crisis financiera y operativa. El trámite quedó a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24.

La aerolínea low cost Flybondi solicitó el concurso preventivo de acreedores, en medio de la crisis financiera y operativa que atraviesa la compañía y luego de meses de cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros. El expediente fue cargado este lunes al sistema del Poder Judicial y quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, Secretaría N° 47.

El concurso preventivo busca permitir que una empresa con dificultades para afrontar sus obligaciones pueda renegociar sus deudas con los acreedores y evitar una eventual quiebra. En el caso de Flybondi, uno de los principales desafíos será demostrar que puede sostener su actividad durante el proceso concursal.

La compañía, a cargo del grupo COC Global Enterprise, atraviesa una marcada reducción de sus operaciones. Según datos de la plataforma Failbondi, que registra las cancelaciones de la aerolínea, desde el 1° de julio Flybondi concretó apenas el 17,7% de los vuelos que tenía programados.

La situación también generó reclamos de pasajeros que todavía esperan respuestas por pedidos de reembolso. A esto se suma que el servicio de atención al cliente permanece sin funcionar y que la página web de la compañía volvió a quedar fuera de servicio, afectando tanto la venta de tickets como la gestión de reservas.

Actualmente, Flybondi conserva tres aeronaves en el país, pero permanecen sin operar. Las otras diez fueron devueltas a sus lessors y algunas continúan en territorio argentino a la espera de completar el proceso de redelivery.

Una deuda de US$ 120 millones

La situación financiera de la aerolínea es uno de los principales factores que explican la presentación judicial. Flybondi acumula pasivos por unos US$ 120 millones, mientras que desde agosto sus cuentas bancarias se encuentran embargadas a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por deudas cercanas a $1.500 millones.

El escenario también alcanzó al personal de la empresa. Días atrás, extrabajadores de Flybondi se concentraron frente al edificio de la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar la intervención del organismo ante la situación laboral que atraviesa la compañía.

Con la presentación del concurso preventivo, Flybondi buscará ordenar y renegociar sus obligaciones financieras mientras intenta encontrar una salida que le permita retomar y sostener sus operaciones.