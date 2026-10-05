Inauguraron dos nuevos centros de testeos rápidos de VIH y sífilis en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

El Municipio de Olavarría, en articulación con la Región Sanitaria IX y la Dirección Provincial de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud bonaerense, dejó inaugurados este lunes dos nuevos centros de testeos rápidos de sífilis y VIH. Los dispositivos funcionarán en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 5, ubicado en Rufino Fal y Berutti, y en el CAPS N° 7.

Durante el acto de apertura, las autoridades sanitarias y municipales brindaron detalles sobre la puesta en marcha de esta estrategia territorial de prevención y diagnóstico.

Al respecto, Victoria Nogal, subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, expresó: «Es algo superimportante para nosotras, para todo lo que es el primer nivel de atención y la atención primaria de la salud del municipio de Olavarría. Hoy estamos en la inauguración de uno de los centros de testeos rápidos de sífilis y VIH que va a funcionar acá en el Centro de Atención Primaria N° 5 y otro de los centros va a funcionar en el Centro de Atención Primaria N° 7. Nos acompaña parte de los equipos que se han formado, capacitado y comprometido para llevar adelante esta estrategia».

Por su parte, Gabriela Tanoni, responsable del programa de VIH, Hepatitis Virales e ITS de la Región Sanitaria IX, remarcó el trabajo que se viene realizando junto al equipo local y al activista Carlos Rodríguez: «Es una de las estrategias de la Dirección Provincial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, que trata de garantizar un diagnóstico oportuno, certero, rápido y descentralizado para que la gente pueda acceder fuera de las áreas del hospital, porque en el hospital ya venimos teniendo un centro de testeo que viene funcionando».

En ese marco, Tanoni detalló la metodología y la incorporación de insumos preventivos: «Venimos a traer al municipio de Olavarría la estrategia del testeo rápido, un acceso que en pocos minutos con un simple pinchazo la persona puede acceder rápidamente a un diagnóstico preliminar tanto de VIH como de sífilis. También la estrategia de la profilaxis post exposición, que es nuestra segunda línea en el programa de VIH, que es la administración oportuna y rápida dentro de las primeras 72 horas de una práctica sexual no cuidada con medicamentos antirretrovirales y antibióticos que también hacemos entrega en el día de hoy, para que la comunidad sepa que tanto en el Centro 5 como en el Centro 7 no solo tienen a disposición el diagnóstico rápido sino también la profilaxis post exposición».

Asimismo, el intendente municipal Maximiliano Wesner destacó las premisas de gestión y contrapuso las políticas locales con las del Gobierno Nacional: «Para nosotros es muy importante dos cuestiones, dos premisas que venimos trabajando desde el inicio de la gestión y previamente también, porque hubo un armado de una plataforma de salud que tiene que ver con la territorialidad, la descentralización y el primer nivel de atención. Por eso es importante que tanto en este Centro N° 5 como en el Centro N° 7 podamos tener el testeo oportuno, a tiempo, bajo la premisa ‘Elegí saber, no te quedes con la duda'».

«En un contexto que también hay que decirlo y mencionarlo, donde el Estado Nacional se corre de la política preventiva de salud en materia de prevención, de garantizar recursos e insumos, nosotros todo lo contrario: ponemos más recursos y ponemos dos centros a disposición de todas las familias de Olavarría para que puedan tener un testeo oportuno y descentralizado, para no cargar el Hospital Héctor Cura y que puedan tenerlo cerca de sus casas. Elegimos dos lugares muy estratégicos de la ciudad que dividen prácticamente la ciudad en mitades para que puedan llegar desde cualquier lado. No es novedoso, lo venimos trabajando en distintas materias de salud como un eje transversal de la gestión para garantizar más derechos de manera más cercana», agregó Wesner.

Finalmente, el licenciado Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX, valoró el avance alcanzado en la red regional: «La verdad es que es un paso muy grande para Olavarría. Tenemos ese gran eje en nuestra región sanitaria con este centro N° 35 de testeos. En Olavarría veníamos insistiendo hace tiempo, pudimos coordinar con este equipo actual en cabeza de Maxi y las compañeras y compañeros del equipo sanitario para avanzar, y esperemos que después podamos seguir con algún otro que nos viene bien».