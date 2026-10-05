Maximiliano Wesner sobre la Fiesta de la Kerb: «Sinceramente, como decimos, está estallado»

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Por En Linea Noticias 0

Imágenes Mauricio Latorre

Con una convocatoria multitudinaria, Colonia San Miguel vivió este domingo 4 de octubre la jornada central de la Fiesta de la Kerb 2026, la tradicional celebración que en esta edición tuvo un marco especial por el 145° aniversario de la fundación de la localidad. La arteria principal, la avenida San Miguel Arcángel, albergó puestos gastronómicos, artesanías, emprendedores y espectáculos para toda la familia.

Durante el acto oficial, el intendente Maximiliano Wesner destacó la enorme concurrencia de vecinos y visitantes de la región: «Venga, acá estaba esperando la filmación de la foto de un dron, pero sinceramente, como decimos, está estallado. Gracias a todos por acercarse, por compartir esta fiesta tradicional y tan importante para nosotros que es la Kerb», expresó.

Asimismo, Wesner hizo hincapié en el compromiso de la organización y el valor del reencuentro comunitario: «145 años de historia de esta localidad de Colonia San Miguel que nos abraza nuevamente y nos invita a recrear, a ser un poquito más felices. Sinceramente, ver cada stand, cada puesto, el trabajo de todas las instituciones y esa comisión de la Sociedad de Fomento que los recibí el viernes en el Municipio y me contaron cómo venían laburando… por eso los acompañamos y seguiremos acompañándolos. Cada vez más grande, Georgina, esta fiesta. La verdad que me conmueve, me alegra y me pone muy orgulloso como intendente», señaló. Y agregó: «Gracias a toda la familia por acercarse, por hacer de esta fiesta una verdadera fiesta tradicional de nuestra querida Colonia San Miguel. A disfrutar, a tomar con conciencia, pero también a disfrutar muchísimo en familia. Veo tantos niños y me pone muy feliz, veo la reposera, veo el mate, veo ese encuentro de gente que hace rato que no se ve».

Por su parte, desde la Sociedad de Fomento y la comisión organizadora remarcaron la importancia de conservar la identidad de los alemanes del Volga: «Estos contribuyeron a construir la comunidad que hoy tenemos y si hay algo que nos identifica es justamente ese espíritu de comunidad: el encontrarnos, ayudarnos, compartir y mantener vivas nuestras tradiciones para que las nuevas generaciones puedan conocerlas, disfrutarlas y transmitirlas», destacaron. «Que este aniversario sea entonces para celebrar lo que somos, para sentir nuestro orgullo por nuestras raíces y para poder renovar el compromiso de seguir cuidando y construyendo a nuestra querida Colonia San Miguel», añadieron al dar la bienvenida.

Una extensa agenda de festejos

Las celebraciones por el 145° Aniversario habían iniciado semanas atrás con la misa de confirmaciones y el aniversario de la Biblioteca Popular de Colonia San Miguel. La programación previa continuó con actividades en la parroquia San Miguel Arcángel, responso en el cementerio, procesión y el 136º Aniversario de la Escuela N° 5 “Independencia Argentina”.

El sábado 3 de octubre se realizó el acto protocolar con el desfile de instituciones y vecinos desde la Escuela N° 5 hasta la rotonda, el Himno Nacional Argentino interpretado por Omar Martell en acordeón y el corte de la torta aniversario. Por la tarde, el Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” abrió la muestra “Lo que se cocina en casa” y la sala infantil “Experiencia Brillante”, sumado a presentaciones de Aerobox, Danzas Árabes, Zumba, Folclore, el Ballet Municipal Wir Bringen Freude y el baile con Pablo Pinochi.

El cronograma de la jornada central

Este domingo 4 de octubre la actividad se concentró sobre la Avenida San Miguel Arcángel desde las 8:00 horas con la llegada de emprendedores y artesanos, seguida por la apertura del patio gastronómico al mediodía.

La tarde continuó con la concentración de banderas y el desfile de las instituciones locales. Sobre el escenario pasaron las actuaciones del Ballet Vesná de Azul con danzas alemanas y ucranianas, y el Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, bajo la dirección de Yésica Smith y Micaela Baier.

Pasadas las 17:30 horas se llevó a cabo el tradicional corte de la Torta Rusa Gigante, seguido por el show del Spitcher a cargo de Cervecería Kábala. El cierre de los festejos estuvo a cargo de L Etchemendy con un gran baile familiar que coronó una jornada récord para la colonia.

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