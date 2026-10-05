Elecciones en Brasil 2026: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la presidencia en segunda vuelta

El senador del Partido Liberal dio la sorpresa al imponerse sobre el actual mandatario, pero la definición se traslada al balotaje del próximo 25 de octubre.

Pese a los pronósticos de las principales encuestadoras, Flávio Bolsonaro (PL) resultó el candidato más votado en las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, superando al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sin embargo, al no alcanzar el 50% de los votos válidos necesarios para ganar en primera vuelta, ambos líderes se enfrentarán en un balotaje definitivo el próximo 25 de octubre.

Con 45 años, el senador y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro busca sumar a Brasil a la reciente ola de gobiernos conservadores en América Latina. Por su parte, Lula, de 80 años, busca acceder a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Dos modelos de país en pugna

La contienda electoral expone dos plataformas antagónicas para el futuro socioeconómico e institucional del país:

1. Economía y Estado

Flávio Bolsonaro: Propone una drástica reducción de la estructura estatal (con el recorte de al menos 10 ministerios), un estricto ajuste del gasto público, reducciones impositivas y privatizaciones, con un enfoque alineado a líderes regionales de derecha.

Propone una drástica reducción de la estructura estatal (con el recorte de al menos 10 ministerios), un estricto ajuste del gasto público, reducciones impositivas y privatizaciones, con un enfoque alineado a líderes regionales de derecha. Lula da Silva: Apuesta por mantener el marco fiscal vigente desde 2017 para contener el gasto sin recortar programas sociales. Propone una mayor progresividad tributaria, la expansión del plan de infraestructura Nuevo PAC y reformas laborales como la reducción de la jornada y el fin de la escala 6×1.

2. Seguridad Pública

Flávio Bolsonaro: Propone catalogar como «narcoterroristas» a organizaciones criminales (como el PCC y el Comando Vermelho), la construcción de 5 cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo de El Salvador, endurecimiento de penas, baja de la edad de imputabilidad y la instalación masiva de sistemas de reconocimiento facial.

Propone catalogar como «narcoterroristas» a organizaciones criminales (como el PCC y el Comando Vermelho), la construcción de 5 cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo de El Salvador, endurecimiento de penas, baja de la edad de imputabilidad y la instalación masiva de sistemas de reconocimiento facial. Lula da Silva: Plantea crear el Ministerio de Seguridad Pública y un fondo de financiamiento para las fuerzas estatales, combinando la inteligencia financiera y la persecución al crimen organizado con prevención social y desarrollo urbano en barrios populares.

3. Medio Ambiente y Amazonía

Flávio Bolsonaro: Promete erradicar la deforestación ilegal para 2029 y agilizar licencias ambientales, priorizando la expansión extractiva de hidrocarburos y minerales críticos.

Promete erradicar la deforestación ilegal para 2029 y agilizar licencias ambientales, priorizando la expansión extractiva de hidrocarburos y minerales críticos. Lula da Silva: Defiende la meta de deforestación neta cero para 2030, la consolidación de una economía de bajo carbono y la transición ecológica (combinada con la explotación soberana del presal). Bajo su gestión actual, la deforestación amazónica cayó un 45%.

4. Salud y Educación