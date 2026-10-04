Regional Federal Amateur: Racing y Estudiantes siguen en carrera tras el cierre de la fase de grupos

Foto: Club Estudiantes

El Torneo Regional Federal Amateur completó la primera parte de su desarrollo y dos de los seis equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría continúan en carrera: Racing y Estudiantes. El resto de los representantes locales quedó eliminado, aunque Embajadores todavía debe disputar su último partido de la zona.

Racing, que quedó libre en esta jornada, ya había asegurado su clasificación en la Zona 6. El equipo chaira terminó con 8 puntos, mientras que Embajadores y Balonpié de Bolívar suman 2 unidades. El conjunto olavarriense cerrará su participación el miércoles, cuando visite a Balonpié de Bolívar desde las 19, con arbitraje de Gonzalo López, de Ayacucho, aunque ya no tiene chances de avanzar.

En la Zona 3, Ferro Carril Sud derrotó 2 a 0 a Sarmiento de Pigüé, con goles de Ramón Sánchez y Alan Benítez. Sin embargo, el triunfo no le alcanzó para superar a Huracán de Ingeniero White por diferencia de goles. Huracán terminó primero con 9 puntos y Ferro quedó segundo con 7, mientras que Sarmiento cerró con 1.

En la Zona 7, El Fortín venció 2 a 0 a Estudiantes, con tantos de Nicolás Lareu y Martín Ferreyra, pero el resultado no le permitió avanzar. La clasificación de Argentinos de 25 de Mayo, que derrotó 2 a 1 a Loma Negra, terminó definiendo la zona.

Estudiantes quedó primero con 13 puntos, seguido por Argentinos de 25 de Mayo con 10. El Fortín terminó con 9 unidades y Loma Negra con 3.

De esta manera, Racing y Estudiantes son los dos representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría que continúan en el Torneo Regional Federal Amateur.