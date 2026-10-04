Cadena de oración y parte médico por la joven accidentada en Sarmiento y Berutti

En las últimas horas se conoció una actualización sobre el estado de salud de Viviana Soledad Schneider Rodríguez, la joven de 20 años que protagonizó un grave accidente de tránsito durante la jornada del sábado 3 de octubre en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Beruti.

Según el último parte médico emitido, la joven sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave y se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal, con pronóstico reservado.

En las redes sociales, familiares, allegados y miembros de la comunidad iniciaron una cadena de oración pidiendo por su pronta recuperación y enviando fuerzas a su entorno en este difícil momento.

El hecho

El siniestro vial ocurrió cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron un automóvil Fiat Palio y la motocicleta Keller de 110 c.c. en la que circulaba la joven.

En el caso interviene la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Viceconte, bajo la carátula de «Lesiones Culposas», mientras personal de Policía Científica y de la Comisaría Segunda llevan adelante las actuaciones correspondientes.